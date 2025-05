Poly-Art Recordings 1976-1982: Costin Miereanu ristampato

“Metaphon Give Forgotten Composers A Chance to Shine”, scrive Jon Dale su Bandcamp. Qui l’etichetta belga fa il paio con la esordiente Auryfa, gestita da un’ormai vecchia conoscenza dell’underground internazionale, Vincent de Roguin degli Shora e brevemente degli Æthenor (è sull’primo disco, Deep In Ocean Sunk The Lamp Of Light).

6 CD che raccolgono una serie di cassette e lp autoprodotta dal compositore rumeno/francese Costin Miereanu. Questa è la prima ristampa in qualsiasi formato di questo materiale che sfiora i confini della musica ambient e del minimalismo. De Roguin ha scelto di includere un saggio scritto da lui sull’autore e di affidare il mastering a Stephan Mathieu.

Nato a Bucarest nel 1943, tra il 1960 e il 1966 Miereanu è stato allievo di Alfred Mendelsohn, Dan Constantinescu e Lazar Octavian Cosma, prima di trasferirsi a Parigi dove ha studiato sia Lettere, sia semiotica musicale. Tra il 1967 e il 1969 è stato allievo di Karlheinz Stockhausen, György Ligeti ed Ehrhard Karkoschka a Darmstadt.

Oltre che per i lavori compresi in questa ristampa, gli appassionati si ricordano di Miereanu per via di Luna Cinese (1975), un’enigmatica composizione elettroacustica che mescola tintinnii di percussioni e trilli di flauti con l’elettronica sintetizzata ed elementi di musique concrète. A pubblicarla, all’epoca, fu la Cramps di Gianni Sassi.

Ci piace anche ricordare che il compositore era sulla famosa lista di Steven Stapleton.

Contenuti

Dérives

1-1. Finis-Terre (1978) – 20:45

1-2. Terre De Feu (1976) – 18:01

Le Royaume De La Reine Pellapouf

2-1. Le Royaume De La Reine Pellapouf (1977-78) – 20:12

2-2. Première Coïncidence (1977-78) – 21:05

Pianos-Miroirs

3-1. Piano-Miroir (1978) – 18:48

3-2. Musique Climatique (1979) – 27:06

Jardins Oubliés

4-1. Jardins Oubliés (1981) – 20:04

4-2. Jardins Désertés (1981) – 19:49

Fata Morgana

5-1. Miroitements (1981) – 22:05

5-2. Fata Morgana (1981) – 20:26

Carrousel

6-1. Nuages-Nuages (1982) – 23:08

6-2. Carrousel (1982) – 21:39