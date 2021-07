polaroid – un blog alla radio / S20E38

Bentrovate e bentrovati a una nuova puntata del podcast di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Volando da Los Angeles a Berlino, passando per il Giappone, Padova e la Scozia, e atterrando infine nel sud della Svezia, ecco a voi un’oretta di novità indiepop e indie rock, senza tralasciare gli immancabili brindisi, insieme a Enzo Baruffaldi.

Buon ascolto!

Playlist

Baby – 2 Old 2 Rock N Roll

Colleen Green – I Wanna Be a Dog

Hanemoon – The Way We Came

Geese – Disco

Static Animal – Still A Fool

Kiwi666 – By The Lake

Mt. Misery – Taken By The Tide

Happypills – Lightning

Florry – Older Girlfriend

Hater – Bad Luck