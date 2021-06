polaroid – un blog alla radio / S20E37

“It’s time that I moved on / it’s gone on long enough now”, cantano i cari vecchi Boy Least Likely To nella canzone di apertura stasera. Non negatelo: chissà quante volte avrete ripetuto le stesse parole pure voi, ascoltando questo vecchio podcast. Se per caso rimarrete ancora sintonizzati, almeno per questa volta, vi aspetta una nuova puntata di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda ogni settimana da Bologna, sulle frequenze di NEU Radio, con la consueta ora di novità indiepop e indie rock, senza tralasciare gli inevitabili brindisi, in compagnia di Enzo Baruffaldi.

Buon ascolto!

Playlist

The Boy Least Likely To – Things Are Looking Up

Lunar Vacation – Shrug

Massage – At The End Of The World

Jane And John – Here At Last

Altre di B – 9-5er

Fortitude Valley – Cassini

Illuminati Hotties – Pool Hopping

MNNQNS – All I Need Is You Tonight

Tennis System – Autophobia (feat. Chadwick Johnson)

Bnny – Time Walk

Quando Tutto Diventò Blu – Male / Bene (Feat. Ilariuni)