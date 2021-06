polaroid – un blog alla radio / S20E36

“I like complaining / Just like you”, ammettono candidamente i Grade School nella piccola canzone che apre questa nuova puntata del podcast di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Se avete voglia di lamentarvi in compagnia, siete nel posto giusto: vi aspetta un’intera ora di novità indiepop e indie rock, senza tralasciare gli immancabili brindisi, di cui chiedere conto a Enzo Baruffaldi. E come gran finale, arriva anche un ospite d’eccezione come Federico “FedeMC” Bernocchi.

Buon ascolto!

Playlist

Grade School – Favourite Sweater

The Umbrellas – She Buys Herself Flowers

The Sensitive – Shalt Thou Be A Sellout

Kunst – Dry Tears

Corduroy – Blasé

Lennard Rubra – Alta Marea

Answers – Dreaming

Guardian Singles – Can’t Stop Moving

[Special guest: Federico Bernocchi – “Il Rock”]

Uochi Toki – Pezzo rap