polaroid – un blog alla radio / S20E35

“Dumb to think that it’s forever / We’re just waiting for changes” canta Casual Goth, aka il nostro caro Julian Nation, nella prima canzone qui in scaletta. Se anche voi vi sentite troppo sciocchi per l’eternità, o magari siete solo casualmente goth, ecco qui una nuova puntata di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda ogni settimana da Bologna, sulle frequenze di NEU Radio. In questo podcast, la consueta ora di novità indiepop e indie rock (senza dimenticare gli immancabili brindisi), con la voce di Nur Al Habash che torna finalmente a fare compagnia a quella di Enzo Baruffaldi ai microfoni.

Buon ascolto!

Playlist

Casual Goth – Casually Goth

Popa – Psicomagia

Post-Nebbia Feat. Nico Laonda – Veneto d’estate

The Go! Team – World Remember Me Now

Girl Ray – Give Me Your Love (Radio Edit)

Sugar Candy Mountain – Please Don’t Look Away

Drinking Boys And Girls Choir – There Is No Spring

Lucy Dacus – VBS

The Laundromat Chicks – Harold