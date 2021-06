polaroid – un blog alla radio / S20E34

Un gentile invito a un “little dancing” è quello che ci rivolge la canzone che apre questa nuova puntata del podcast di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna, sulle frequenze di NEU Radio. Possiamo forse tirarci indietro? Ecco allora la consueta oretta piena di novità indiepop e indie rock, senza tralasciare gli immancabili brindisi, come sempre insieme a Enzo Baruffaldi.

Buon ascolto!

Playlist

Acid House Kings – A Little Dancing

Always You – Black City Nights

The Lazy Eyes – Nobody Taught Me

The Early Mornings – Days Spent

Adult Babies – Good Provider

Philip Goth – You Don’t Know What I’ve Been Through Bro

Wednesday – Handsome Man

Mesh – CIA Mind Control

Tape Waves – Tired

Melby – Concorde