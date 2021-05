polaroid – un blog alla radio / S20E33

“It’s so cool, I don’t think I’ve ever felt better” esultano le Altre di B nella carichissima canzone che apre questo nuovo episodio di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna, sulle frequenze di NEU Radio. L’augurio è che questi sessanta minuti pieni di novità indiepop e indie rock vi portino un po’ della stessa esuberanza. Tra l’altro, questa settimana torna Benty con la sua rubrica “Troppa Braga” a fare compagnia a Enzo Baruffaldi ai microfoni, e quindi i consueti brindisi raddoppiano. Buon ascolto!

Playlist

Altre di B – It’s So Cool

The Goon Sax – In The Stone

Cinema Red and Blue – Don’t Wanna Hang Around (Mathew Sawyer & The Ghosts cover)

The Smashing Times – The Colour Wheel

[in collegamento con Andrea “Benty” Bentivoglio per “Troppa Braga”] Pardoner – Fuck You

Idle Ray – Polaroid

Holiday Ghosts – Off Grid

Quivers – Chinese Medicine

Horsees – Overdry