polaroid – un blog alla radio / S20E31 + 32

“I only know I wish I could / Love as you do / Fight as you do”, cantano i Qlowski nella tesa canzone che apre il trentunesimo episodio stagionale di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna, sulle frequenze di NEU Radio. E anche qui, pure in un semplice un podcast che si occupa di novità indiepop e indie rock, vorremmo fare un po’ nostra quella stessa tenacia e quella stessa determinazione. Nel trentaduesimo appuntamento altra oretta di novità indiepop e indie rock: da Londra a Sidney, passando per Brooklyn e la California, per finire sulla riviera francese.

Playlist 31

Qlowski – Lotta Continua

7mondays – Tape Rewind

Sindy – Horror Head

Benjamin Belinska – Disappearing

Deine Mutti – Gioventù Colossale

Kings Of Convenience – Rocky Trail

Lost Ships – Weight Of The World

New Adventures In Lo-Fi – Double Negative

Tony Jay – Hey There Flower

Phantom Handshakes – Cricket Songs

Playlist 32

Comet Gain – Procession (New Order cover)

The Tubs – Two Person Love

Modest Mouse – We Are Between

Sonny & The Sunsets – Ring My Bell

Surfing Magazines – Sports Bar

Roxy Girls – Like a Buoy

Seventeen Years – Slip

Shrapnel – Orpheum Protocol

The Natvral – Sun Blisters

Pastel Coast – Sunset