polaroid – un blog alla radio / S20E30

Bentrovate e bentrovati a una nuova puntata del podcast di “polaroid – un blog alla radio“, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Da New York a Melbourne, passando per Leeds, Stoccolma e toccando anche l’Italia, ecco a voi un’oretta di novità indiepop e indie rock, senza farsi mancare i consueti brindisi insieme a Enzo Baruffaldi.

Buon ascolto!

Playlist

A Place To Bury Strangers – End Of The Night

English Teacher – R&B

UV-TV – Back To Nowhere

You Nothing – Gazers

Koko – I Want To Be

Dag – Big Plans (Little Hands)

Zero Cool – Full Buzz

Parker Lewis – Unga Nycker

Nah – Airy Day

Cosmetic – La Luce Accesa