polaroid – un blog alla radio / S20E29

Bentrovate e bentrovati a una nuova puntata del podcast di polaroid – un blog alla radio, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Dall’Australia alla California, facendo tappa in Svezia e a Londra, e passando anche per il Portogallo, ecco a voi un’oretta di novità indiepop e indie rock, senza trascurare gli immancabili brindisi insieme a Enzo Baruffaldi.

Buon ascolto!

Playlist

Stella Donnelly – If I Could Cry (It Would Feel Like This) (Jens Lekman cover)

Bart & Friends – The Best That I Can

Ducks Ltd. – As Big As All Outside

No Museums – The Long Effects

The Reds, Pinks & Purples – I Wouldn’t Die For Anyone

Days – Downhill

Dry Cleaning – New Long Leg

Unschooling – More Is More

The Catenary Wires – The Overview Effect

Beautify Junkyards – Reverie