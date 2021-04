polaroid – un blog alla radio / S20E28

“Wasting hours to be together” canta Billie Marten nel suo nuovo singolo qui in scaletta, e in fondo una nuova puntata di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna, sulle frequenze di NEU Radio, è la maniera che preferiamo di “sprecare il tempo” pur di stare insieme. La consueta ora piena di novità indiepop e indie rock (senza dimenticare gli immancabili brindisi), con la voce di Nur Al Habash a far compagnia a quella di Enzo Baruffaldi. Buon ascolto!

Playlist

Massage – Half A Feeling

Billie Marten – Creature of Mine

Peach Gardens – Sunset Drive

Alice Phoebe Lou – Dusk

Nuevos Hobbies – Monstruoso

Superfluuuo – Deserto

Shiny Times – Scroll Away The Night

My Ugly Clementine – Im Boring

Pony In The Pancake – Lights In The Night