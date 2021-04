polaroid – un blog alla radio / S20E27

“We’re stuck in the in between / Not quite the past or present” cantano i Francine Odisseys nella canzone che apre questo nuovo episodio di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna, sulle frequenze di NEU Radio. Se anche voi da troppo vi sentite sospesi nel tempo, ecco qui un podcast che segna l’ora esatta almeno due volte al giorno, come sempre pieno di novità indiepop e indie rock (senza tralasciare i consueti brindisi), a cura di Enzo Baruffaldi.

Buon ascolto!

Playlist

The Francine Odysseys – Past Present

Star 99 – Sleep Talker

Uv-Tv – Distant Lullaby

I Do You Do Karate – Styrofoamed

American Culture – Pedals

Fake Fruit – Keep You

The Hannah Barberas – Party From Hell

Love, Burns – Hard To Fall

Super 8 – All My Worries