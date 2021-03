polaroid – un blog alla radio / S20E24

“I don’t need distractions, I just need plans”, suggerisce il fantomatico Todd Briefly nella canzone che apre questo nuovo episodio di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna, sulle frequenze di NEU Radio. Un po’ allo stesso modo, cercando di arrangiarsi tra innumerevoli distrazioni e qualche raro buon piano in formato playlist, ecco qui un podcast carico di novità indiepop e indie rock (senza tralasciare i numerosi brindisi), come sempre a cura di Enzo Baruffaldi.

Buon ascolto!

Playlist

Todd Briefly – The Extensive Waterways of the United Kingdom

Collate – Medicine

Monogamy – Oat Milk Apartment

Collie – Norra Hamn

Verandan – Hideaway

Claud – Soft Spot

No Suits in Miami – Make You See

The Lodger – Former Life

Monnone Alone – Feel it Disappearing

Courting – Grand National