polaroid – un blog alla radio / S20E22 + S20E23

“Even the good days are bad” cantano i cari vecchi Last Days Of April nella canzone che apre questo nuovo episodio di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Un ritornello quanto mai adatto a questo marzo che finalmente è arrivato, ma in fondo sembra lo stesso di un anno fa. Per tentare di rendere i vostri giorni un po’ meno “bad” con un po’ di buona musica, ecco qui un podcast carico di novità indiepop e indie rock (senza tralasciare i numerosi brindisi), come sempre a cura di Enzo Baruffaldi. Buon ascolto!

Playlist

Last Days Of April – Even The Good Days Are Bad

Dinosaur Jr. – I Ran Away

Real Estates – Half A Human

Horsegirl – Sea Life Sandwich Boy

Mia Joy – See Us

Remember Fun – Never

Hollow Graves – Marriott

The Umbrella Puzzles – Slip Through The Cracks

The Catenary Wires – Mirrorball

“It looked like everything I wanted was not right” cantano sconsolati i Phantom Handshakes nella canzone che apre questa puntata di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio . Ma se tutto quello che volevate era un podcast pieno di novità indiepop, indie rock e brindisi insieme a Enzo Baruffaldi, e se avevate anche sperato che Nur Al Habash tornasse in onda al più presto, non solo eravate nel giusto, ma sembra proprio che siate stati esauditi. Buon ascolto!

Playlist

Phantom Handshakes – No Better Plan

Alice Phoebe Lou – Dirty Mouth

Grids and Dots – What Happens To Friendships In Winter

Erin – Ventilatore rotto

FRITZ – Sweetie

Requin Chagrin – Déjà Vu

Winter – Violet Blue

La Femme – Le Jardin

Boyracer – Right or Wrong