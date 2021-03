polaroid – un blog alla radio / S20E21

Bentrovate e bentrovati a un nuovo episodio del podcast di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna, sulle frequenze di NEU Radio. Questa volta Enzo Baruffaldi al microfono trova per fortuna il supporto di Benty e della sua rubrica “Troppa Braga” per portarvi la consueta oretta di novità indiepop e indie rock, senza tralasciare i numerosi brindisi. Buon ascolto!

Playlist

Stereo Total – Tout Le Monde Se Fout Des Fleurs

Grrrl Gang – Honey Baby

Gaadge – Twenty-Two

Bill Callahan – The Wild Kindness (feat. Cassie Berman)

[in collegamento con Andrea “Benty” Bentivoglio per “Troppa Braga”] Hoorsees – Get Tired

The Boys With The Perpetual Nervousness – How I Really Feel

Uni Boys – I Like That In A Girl (Television Personalities cover)

Sullen Eyes – Getting There

Simmcat And Adult Matters – Sad 2 (Frankie Cosmos Cover)