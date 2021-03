polaroid – un blog alla radio / S20E20

Per festeggiare il traguardo del tutto arbitrario e casuale della ventesima puntata della ventesima stagione, le voci in onda tornano finalmente a essere due, e quindi per questa consueta oretta di novità indiepop e indie rock Enzo Baruffaldi ritrova al microfono Nur Al Habash.

Aggiungiamo poi gli immancabili brindisi, ed ecco la ricetta perfetta per un nuovo episodio del podcast di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio.

Buon ascolto!

Playlist

The Lodger – Dual Lives

Cherry Glazerr – Big Bang

Dry Cleaning – Strong Feelings

Hand Habits – 4th Of July

Randolph’s Leap – BMH

Dumbo Gets Mad – Congratulations

Neil Brogan – Holiday From Myself

Popa – Mare Di Milano