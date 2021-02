polaroid – un blog alla radio / S20E19

“The bars we used to close down have all closed down now” racconta il nostro caro Kip Berman nella canzone che apre questo nuovo episodio di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna, sulle frequenze di NEU Radio. Oggi quel verso è quanto mai vero, ma se vi mancano quei bar e se vi manca la musica che suonava in quei posti, in questo podcast troverete Enzo Baruffaldi insieme alla sua consueta ora di novità indiepop e indie rock (senza tralasciare i numerosi brindisi) che potrebbero alleviare, almeno un po’, quella nostalgia. Buon ascolto!

Playlist

The Natvral – Why Don’t You Come Out Anymore

Hadda Be – Another Life

Hause Plants – Visual Diaries

Young Scum – Wrong

Sullen Eyes – How It Should Be

Altre di B – Peacock

Swansea Sound – Indies Of The World

Mister Baby – Cakeshop

Juan Wauters – Presentation (with Nick Hakim & Benamin)

Oh-Ok – Playtime

The Notwist – Sans Soleil