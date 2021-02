polaroid – un blog alla radio / S20E18

“Abbiamo già abbastanza dispiaceri nella vita che non possiamo concederci anche il lusso di ascoltare canzoni tristi”, spiegano con una certa ironia gli A Minor Place nel loro nuovo disco, ma se davvero così fosse, “polaroid – un blog alla radio“, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio, non avrebbe probabilmente ragione di esistere. In ogni caso, allegri o tristi che siate, ecco a voi una nuova puntata di questo podcast, la consueta oretta di novità indiepop, indie rock e brindisi insieme a Enzo Baruffaldi. Buon ascolto!

Playlist:

Teenage Fanclub – I’m More Inclined

The Reds, Pinks & Purples – Don’t Ever Pray In The Church On My Street

Real Numbers – In The End

A Minor Place – Sad Songs

You, Nothing – Reflectie

Scotty Malcolm – Mirror Man

The Telephone Numbers – I Took A Walk (BZC version)

3 A.M. Again – Big Black Ship

Barbarisms – I Want To Change My Mind