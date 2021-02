polaroid – un blog alla radio / S20E17

“Such a perfect day to escape”, cantano trascinanti le Moderate Rebels nella canzone che apre questa puntata di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Sperando che a farvi scappare non sia questo podcast, ecco a voi la consueta oretta piena di novità indiepop, indie rock e brindisi insieme a Enzo Baruffaldi. Buon ascolto!

Playlist

Moderate Rebels – Perfect Grey Day

Motorama – Pole Star

Yung – Autobiography

Swansea Sound – I Sold My Soul On Ebay

Flyying Colours – Big Mess

Rachel Love – Primrose Hill

Simmcat – I like You

Fritz – Arrow

Cheekface – “Listen to Your Heart.” “No.”

Fontaines DC – A Hero’s Death (Soulwax Remix)