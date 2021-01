polaroid – un blog alla radio / S20E16

Bentrovate e bentrovati a una nuova puntata del podcast di “polaroid – un blog alla radio“, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Dalla Scozia alla California, facendo tappa in Germania e passando addirittura per il Nepal, ecco a voi un’oretta di novità indiepop e indie rock, senza farsi mancare i consueti brindisi insieme a Enzo Baruffaldi. Buon ascolto!

Playlist

Mogwai – Ritchie Sacramento

The Notwist – Where You Find Me

Frida Hyvonen – A Funeral In Banbridge

Still Corners – White Sands

OutControlJoys – 2. Far Away

Lazy Eye – Inconsistent Borderline

Tessel – Family Time

Tim Cohen – Give Me Yours

Painted Shrines – Gone (feat. Woods)

Wor_kspace – Transfer