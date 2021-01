polaroid – un blog alla radio / S20E15

“This fucked up world keep spinning round” cantano impetuosi i Viagra Boys nella traccia che apre questo nuovo episodio del podcast di “polaroid – un blog alla radio“, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna, sulle frequenze di NEU Radio. Non si sa bene come leggere quel verso: avrà un tono esasperato e disilluso? Oppure sarà fiducia? In ogni caso, se volete prendervi una pausa da tutto questo girare un po’ fucked up, qui c’è Enzo Baruffaldi al microfono (con Benty e la sua “Troppa Braga” in collegamento telefonico!), per portarvi la consueta oretta di novità indiepop e indie rock, senza tralasciare i numerosi brindisi. Buon ascolto!

Playlist

Viagra Boys – Girls & Boys

Rats On Rafts – Where Is My Dream?

Wurld Series – Nap Gate

[in collegamento con Andrea “Benty” Bentivoglio per “Troppa Braga”] Sleeping Bag – Blue With You

Rat Columns – No Stranger To Life

Petite League – Greyhound

Heart Shaped – Sometimes

Us Random Calculator – The Very Highs & the Very Lows