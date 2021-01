polaroid – un blog alla radio / S20E14

“Maybe this time I’ll win, maybe this time”, ripete come un mantra il nuovo singolo dei Gladie e così, cercando di convincere anzitutto noi stessi, beneauguranti e scaramantici lo suoniamo in questa prima puntata del nuovo anno di “polaroid – un blog alla radio“, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio ( www.neuradio.it ). Anche per il 2021, il podcast con la consueta oretta piena di novità indiepop, indie rock e brindisi insieme a Enzo Baruffaldi. Buon ascolto!

Playlist

Molly Burch feat. Wild Nothing – Emotion

Gladie – Got Nothing For Ya

The Umbrella Puzzles – Slip Through The Cracks

Simmcat – Small Animals

The Sleeps – A1 Comedy Goods (feat. San Joaquin)

Smile – Stuck In The Middle

Cool Sounds – Back To Me

The Gabriels – Loose Canyon

I Cani – Alla Fine Del Sogno (Demo)