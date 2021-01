polaroid – un blog alla radio / S20E12 + S20E13

È quella stagione dell’anno in cui sempre più canzoni in scaletta hanno la parola “Christmas” nel titolo, ma in fondo ci piace così. Bentrovate e bentrovati a una nuova e festosa (!) puntata del podcast di “polaroid – un blog alla radio“, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio, la consueta oretta di novità indiepop e indie rock e brindisi insieme a Enzo Baruffaldi. Buon ascolto!

Playlist

Cold Christmas – Aislers Set

I Hope There’s No Snow – The Bv’s

Flywheel – Wildhoney

Urban Flight – Walk Home Drunk

The Last Time I Saw You (O Christmas) – Porridge Radio

Christmas Is Canceled (The Long Blondes cover) – A Minor Place

In Front Of The Gas Fire – All Ashore!

I Don’t Wanna Be With Anyone – Dannika

Oh Guitar – Tres Oui

L’ultimo appuntamento per questo complicato 2020 con il podcast di “polaroid – un blog alla radio“, il programma in onda “quasi” ogni settimana da Bologna su NEU Radio, è interamente dedicato alla tradizionale Classifica dei Dischi dell’Anno! Nonostante le mille difficoltà dei dodici mesi che ci stiamo lasciando alle spalle, è uscita una quantità di musica bellissima e ci piace ancora inventare una piccola Top 10 in forma di diario, raccogliendo e riascoltando quelli che sono stati i dischi più importanti per noi. La classifica è “doppia”, al microfono Enzo Baruffaldi e Nur Al Habash, e raddoppiano quindi anche i brindisi. Passate delle belle feste, ci ritroviamo dall’altra parte nell’anno nuovo!

Playlist

Laguna Bollente – Basilico

Helena Deland – Truth Nugget

Sweeping Promises – Hunger For A Way Out

Loving – Lately In Another Time

Post Nebbia – La mia bolla

Fleet Foxes – Can I Believe You

Peel Dream Magazine – Pill

Dehd – Loner

RVG – Little Sharky & The White Pointer

BIRTHH – Supermarkets

Cindy – Falcon Heavy

Lucio Corsi – Cosa faremo da grandi

The Innocence Mission – On Your Side

Andy Shauf – Neon Skyline

Lunchbox – Dream Parade

Colombre – Anche tu cambierai

Cyclones – I’m In Heaven

Colapescedimartino – L’ultimo giorno

Lomelda – Hannah Happiest

Cut Worms – Last Words To A Refugee