polaroid – un blog alla radio / S20E11

Nell’epoca in cui qualunque contenuto sembra essere continuamente raggiungibile e fruibile in ogni luogo, forma e piattaforma, conservato nel sonno eterno dell’on-demand, qui ci siamo incredibilmente persi la registrazione (ORIGINALE!) dell’ultima puntata di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna, sulle frequenze di NEU Radio. Per salvare almeno questo podcast, dopo mille difficoltà, Enzo Baruffaldi è riuscito a recuperare i preziosissimi appunti con la scaletta delle canzoni suonate lunedì scorso, la consueta oretta di novità indiepop e indie rock, e a confezionare così un piccolo nastrone a futura memoria: una scusa come un’altra per brindare. Buon ascolto!

Playlist

Riff Doctors – Say Goodbye

The Reactions – Tomorrow’s Time Today

A New Personality – Essential Things

ODD HOPE – All The Things

Las Margaritas – Alguien como tú

Neil Brogan – Painting Butterflies

Boyracer – Atheists Who Love Christmas

Crocodiles – Christmas In Hell

Hause Plants – Hazy

The Snogs – Watercolor Boy

Gladie – Got Nothing For Ya

Threads – Teletext

Wesley Gonzalez – Red Man Is Back Again (With A Lonely Dose of Pain)