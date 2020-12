polaroid – un blog alla radio / S20E10

Bentrovate e bentrovati a una nuova puntata del podcast di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Viaggiando sulle corde delle chitarre più jangling, dalla provincia americana di metà Anni Ottanta al sottobosco della scena contemporanea, che si trovi in Giappone, in Francia o in Australia, ecco a voi la consueta oretta di novità indiepop e indie rock e brindisi insieme a Enzo Baruffaldi.

Buon ascolto!

Playlist

The Reverbs – Trusted Woods

Bangtails – Patron Of The Arts

Three Hits – 5 O’Clock

Salem 66 – Seven Steps Down

The Telephone Numbers – Leviathan

Tigre Sunset – Feel Alone

Mel – Yours

Beach Youth – Love Yourself II

Jake Bellissimo – You Made Me Remember My Dream

The Crystal Furs – Drinking Alone on Christmas