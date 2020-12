polaroid – un blog alla radio / S20E09

“Guida piano, guida piano / Resti sano, vai lontano”, raccomandano con premurosa saggezza i Laguna Bollente nel loro nuovo singolo, e anche “polaroid – un blog alla radio” la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio, vuole sostenere e incoraggiare un’assennata stagione musicale all’insegna del buonsenso, della prudenza e dei valori tradizionali. Allacciate le cinture, mettete la freccia e svoltate sicuri verso la nuova puntata di questo podcast, la consueta oretta di novità indiepop, indie rock e brindisi insieme a Enzo Baruffaldi. Buon ascolto!

Playlist

Northern Portrait – At Attention

Strawberry Whiplash – Press 4 For Love

The Royal Landscaping Society – Frost

My Darling YOU! – We Break Up On Friday

Dry Cleaning – Scratchcard Lanyard

Hobby – The Humblest

Laguna Bollente – Rottami

Grandaddy – The Crystal Lake (Piano Version)

Permits – World In Numbers

Jetstream Pony – Hit The Snow (Aislers Set cover)