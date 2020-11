polaroid – un blog alla radio / S20E08

“Where did the days go?” è la domanda con cui si apre il nuovo disco di Orchid Mantis, il quale poco dopo conclude: “It never goes how you thought it would go”. Sarà l’autunno, saranno gli anni, ma questi sembrano proprio versi ritagliati su misura per una nuova puntata del podcast di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna, sulle frequenze di NEU Radio. La nostra consueta oretta di novità indiepop, indie rock e brindisi insieme a Enzo Baruffaldi. Buon ascolto!

Playlist

Blue Ocean – Emporium

Orchid Mantis – Within And Apart

Youth Valley – Young Sad Lovers

R.E. Seraphin – This Time There’s No Happy Ending (Television Personalities cover)

Whitney K – Maryland

The Spacepony feat. Mike Watt – L.I.A.R.

Kiwi Jr – Cooler Returns

Sad Eyed Beatniks – West Of Twin Peaks

Lunchbox – Three Cheers for Autumntime

Cinéma Lumière – Love

Teenage Fanclub – Home