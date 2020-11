polaroid – un blog alla radio / S20E07

“Was it brighter then?”, si chiedono i Real Numbers nel ritornello della meravigliosa canzone che apre questa puntata di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. E anche noi qui, ad ascoltare sempre dischi malinconici e autunnali, dovremmo chiederci qualche volta se “era davvero così meglio allora”, se vale la pena regalare così tanto tempo alla nostalgia. Per fortuna, forse, c’era allora e c’è ancora oggi la nostra consueta oretta di novità indiepop, indie rock e brindisi insieme a Enzo Baruffaldi. Buon ascolto!

Playlist

Real Numbers – Brighter Then

Glitter Party – Crawford

According To What – Tilted Arc

Pom Poko – Andrew

Jeanines – Jackanory Story

Miden Heap – Girl On A Train

Fixtures – Five Feat. One, Six Ft Ten

Typical Girls – Girl Like You

Courting – Popshop

Elektrotsoy – Vechno