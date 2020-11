polaroid – un blog alla radio / S20E06

“Everyone is exhausted with social media, inequality and the toxic masculinity of world leaders contributing to a dying planet”, spiega Jane Weaver per introdurre il suo nuovo funkeggiante singolo, e non è difficile condividere questo sentimento. Spero almeno che vi possa portare qualche conforto questo nuovo episodio del podcast di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Un’oretta di novità indiepop, indie rock e brindisi insieme a Enzo Baruffaldi. Buon ascolto!

Playlist

Love, Burns – It’s A Shame

Stephen’s Shore – Brisbane Radio

Eggy – Hal 9000

Jane Weaver – The Revolution Of Super Visions

Dummy – Pool Dizzy

All Ashore – Radio Sunshine

Smokescreens – Streets of Despair

Kindsight – Terminal Daze

The Legends – Oh Well, I’ll Never Learn

Post Nebbia – La mia bolla