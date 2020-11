polaroid – un blog alla radio / S20E05

Bentrovate e bentrovati a una nuova puntata del podcast di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Questa sera Enzo Baruffaldi è da solo ai microfoni: meno brindisi del solito, ma la consueta oretta di ottime novità indiepop e indie rock non manca. Buon ascolto!

Playlist

Girls – Lust For Life

Cut Worms – Always On My Mind

El Perro Del Mar – The Bells

Clever Square – Little Flaws

Hamburger – Supersad

Castlebeat – Shoulder (feat. Sonia Gadhia)

The Very Most – I Live My Boring Dreams

The Slow Summits – Not The One

Heavenly – So Little Deserve

Smile – From Here On