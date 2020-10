polaroid – un blog alla radio / S20E04

“We have come for solitary fun, debonair / You know, for the ones who just don’t care” cantano beffardi i Clap Your Hands Say Yeah nella canzone che apre questo nuovo episodio del podcast di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Affabili e divertiti, un po’ come Enzo Baruffaldi e Nur Al Habash ai microfoni (stavolta con Benty in collegamento!), per portarvi la consueta oretta di novità indiepop e indie rock, senza tralasciare i numerosi brindisi. Buon ascolto!

Playlist

Clap Your Hands Say Yeah – Hesitating Nation

Flowers – Erik

Thibault – Wanting to Be Alone

Julia Jacklin – Cry

[in collegamento con Andrea “Benty” Bentivoglio per “Troppa Braga”] Lauran Hibberd – Boy Bye

Lunchbox – I Really Wanna Know

Flying Fish Cove – Viridian

Palberta – Before I Got Here

Laguna Bollente – Latta