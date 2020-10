polaroid – un blog alla radio / S20E02

“I’m drifting off to nowhere / The past an echo on my mind”, cantano gli Still Corners nella canzone che chiude questa puntata, e ogni tanto viene il sospetto che lo pensino anche i conduttori di “polaroid – un blog alla radio“, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Quindi, prima di perdersi del tutto, ecco qui un’oretta di belle novità indiepop e indie rock, qualche immancabile svista alla regia, Enzo Baruffaldi e Nur Al Habash ai microfoni, e ovviamente svariati brindisi. Buon ascolto!

Playlist

Kiwi Jr. – Undecided Voters

Fleet Foxes – Sunblind

Jake Bellissimo – Where I’m At, Right Now

Slow Pulp – At It Again

Swansea Sound – Corporate Indie Band

Cut Worms – Baby Come On

Catholic Block – A New Spring

Helena Deland – Lylz

Still Corners – The Last Exit