polaroid – un blog alla radio / S20E01

“Do you ever think about who you were then and who you are now?” cantano i Porridge Radio nel nuovo clamoroso singolo “7 Seconds”, e un po’ ci pensiamo anche noi, qui all’inizio della nuova stagione (addirittura la ventesima!) di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Tra il then e il now di questo piccolo programma fai-da-te non sembra passato poi molto tempo, appena un’oretta di novità indiepop e indie rock, ovviamente senza farci mancare i consueti brindisi. Enzo Baruffaldi, con la preziosa collaborazione di Nur Al Habash ai microfoni, vi dà il benvenuto a un nuovo anno insieme! [illustrazione di Claudia Ferrario]

Playlist

Special Moves – Thank You Pile Of CDRs

Widowspeak – Plum

Pop At Summer – Summer Is Coming

The Shifters – Australia

Porridge Radio – 7 Seconds

Yukon Blonde – In Love Again

Petite League – Joyrider

Mourn – This Feeling Is Disgusting

St. Panther – Highway