polaroid – un blog alla radio / S19E31

“I gotta tell you I’m sorry / ‘Cause I’ve been talking all night”, canta Will Butler degli Arcade Fire nella canzone che apre la puntata di questa sera. Invece, qui a “polaroid – un blog alla radio”, il programma in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio, a volte vorremmo proprio continuare a parlare tutta la notte, e vorremo andare avanti a oltranza ad ascoltare tutti i nuovi dischi indiepop e indie rock che ci piacciono di più, ovviamente senza farci mancare i consueti brindisi. Anche stavolta, purtroppo, Enzo Baruffaldi live da Bologna e Nur Al Habash in collegamento telefonico da chissà dove dovranno accontentarsi di farvi compagnia soltanto per un’oretta: buon ascolto!

Playlist

Will Butler – Surrender

Andronoids – She

SOKO – Looking For Love

Fascinations Grand Chorus – Wherever You Go

Francesco de Leo feat. Emmanuelle – Ciliegia

Bee Bee Sea – Gonna Get Me

Cults – Trials

Tough Age – Repose