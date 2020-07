polaroid – un blog alla radio / S19E30

“If we had more time / We could live forever” osservano saggiamente i Khruangbin nella canzone che apre la scaletta di questa sera, e magari – aggiungiamo noi – per una volta riusciremmo anche a finire una puntata senza inciampare, sbagliare i volumi e perdere il filo. Nonostante tutto, anche questa settimana arriva un’oretta di novità indiepop e indie rock, ovviamente accompagnata dagli immancabili brindisi. Enzo Baruffaldi e Nur Al Habash, per la prima volta insieme ai microfoni dopo tipo cinque mesi (assembramento!), vi portano un nuovo episodio del podcast di “polaroid – un blog alla radio”, il programma in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Buon ascolto!

La trentesima (!) playlist

Khruangbin – Time (You and I)

Peel Dream Magazine – The Furthest Nearby Place

Devendra Banhart – Let’s See

The Bunbury – Evil Knievel

Germanò – Matteo non c’è

Tapeworms – Safety Crash

Disq – I Know What It’s Like (Jeff Tweedy cover)

Fontaines D.C. – Televised Mind