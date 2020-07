polaroid – un blog alla radio / S19E29

“Why can’t I stay with you and watch the world burn” implorano i giovani La Naissance nella canzone che apre la puntata di questa sera. Una di quelle domande che a quell’età sembrano proprio inevitabili. Nel frattempo, in caso vi serva anche un po’ di buona musica a farvi compagnia, abbiamo qui un’oretta di novità indiepop e indie rock tutta per voi. Insieme agli immancabili brindisi, Enzo Baruffaldi live da Bologna, Nur Al Habash in collegamento da Milano, per un nuovo episodio del podcast di “polaroid – un blog alla radio”, il programma in onda quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Buon ascolto!

Playlist

La Naissance – Night Doves

Becca Mancari – First Time

Cloud Nothings – Story That I Live

Sea Pinks – What Just Happened

The Radio Dept. – You’re Lookin’ At My Guy

DEHD – Flood

Catholic Block – Closer

Gum Country – I Don’t Stay Up