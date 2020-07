polaroid – un blog alla radio / S19E28

“I just can’t help what I feel” confessa Dent May nel suo ultimo singolo qui in scaletta: anche quando tutto va male, in fondo penso sempre che stia per arrivare qualche miracolo. Un po’ come certe puntate di “polaroid – un blog alla radio”, il programma condotto da Enzo Baruffaldi quasi ogni settimana sulle frequenze di NEU Radio: tutto sembra andare a rotoli ma noi, canzone dopo canzone, continuiamo a crederci. E così, una volta di più, ecco a voi questa nuova oretta di novità indiepop, indie rock e di immancabili brindisi.

Playlist

The Crystal Furs – Too Kind To Be Cruel

The Snogs – Charmless

Boat – Loneliness Kills

Dent May – I Could Use A Miracle

Winter – Healing

Morningwhim – Talking To Myself

Skelets On Me – Hy Heart Is A Jungle

Lunchbox – New Year

Thibault – Centrelink

Remington Super 60 – Still Near