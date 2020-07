polaroid – un blog alla radio / S19E27

“I guess this song is a kind of ‘note to self’, a reminder to stop being such a glass half empty guy”: così il nostro caro Tom Sanders presenta la canzone che chiude la scaletta di questa puntata, e a ripensarci bene, in fondo, anche questo piccolo programma è tutto una lunga, fin troppo lunga “note to self”. Comunque sia, bentrovate e bentrovati a un nuovo appuntamento con “polaroid – un blog alla radio”, il programma condotto da Enzo Baruffaldi quasi ogni settimana sulle frequenze di NEU Radio, e a questa precaria diretta da Bologna per fortuna si aggiunge anche Nur Al Habash in collegamento telefonico. Insieme vi portano una nuova oretta di novità indiepop, indie rock e di immancabili brindisi.

Playlist

Phoebe Bridgers – Kyoto

Moscow Apartment – New Girl

Tokyo Police Club – HDYKYFAR

Jens Lekman – Two Young Lovers

Ezrat – Heavenly Highway

Très Oui – Sad Boys

Réplicant – Croce e delizia

Pash – Shoplifting

Tom Sanders – Baby All You’ve Got