polaroid – un blog alla radio / S19E26

“I never drink at lunchtime”, cantano gli olandesi Lewsberg nella canzone qui in scaletta, salvo ripensarci quasi subito: “I always drink at lunchtime”. In fondo, è la stessa conclusione a cui giunge ogni settimana anche “polaroid – un blog alla radio” ( www.polaroid.blogspot.com ), il programma condotto da Enzo Baruffaldi (stavolta purtroppo senza Nur). L’abituale oretta piena di novità indiepop e indie rock, e senza farsi mancare i consueti brindisi.

Playlist

Gary Olson – Postcard From Lisbon

Lewsberg – At Lunch

Nat Vazer – For A Moment

Pop Filter – Romance At The Petrol Station

Darren Hayman – My Hand, My Heart

The Stroppies – Look Alive

Sunbeam Sound Machine – Worry Wart

Boy With Apple – Green Eyes