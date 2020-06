polaroid – un blog alla radio / S19E24 + S19E25

“polaroid – un blog alla radio” non crede all’utilità di iniziative come il “music blackout Tuesday” o #TheShowMustBePaused: la risposta alle proteste in corso negli Stati Uniti, seguite all’insensata morte di George Floyd (e di molti altri), la risposta alla violenza e all’ingiustizia sistematiche, la risposta al fascismo dilagante, la risposta alla mancanza di uguali diritti non viene dal silenzio (tanto meno quello degli 8’46” nelle playlist di Spotify: LOL) o da un quadrato nero postato con un hashtag.

Quindi oggi, per quel che vale, va online molto volentieri questo nuovo episodio del podcast di “polaroid – un blog alla radio”, il programma condotto da Enzo Baruffaldi quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. È sempre la solita trascurabile oretta piena di novità indiepop, indie rock e di brindisi, ma questo martedì sembra un po’ più martedì di altri.

La playlist quadrata:

Lance Bangs – Dead Man

Public Practice – Cities

Qlowski – Ikea Youth

bdrmm – A Reason To Celebrate

Comet Rider – Space Nap

Eades – Forget What You Want

Sleuth – Couldn’t Have Been Anybody But You

Clever Square – Beautiful Boy

Hater – Sift

“Who, who could ask for anything more?”, si domanda la vecchia canzone degli Shack che, nella nuova versione dei nostri cari Clientele, apre la scaletta di questa sera. E in effetti, cosa potremmo chiedere di più: abbiamo un’oretta di novità indiepop e indie rock da suonare, abbiamo gli immancabili brindisi, abbiamo Nur in provvidenziale collegamento da Milano, abbiamo anche i consueti incidenti tecnici in regia, davvero non manca nulla per una nuova puntata del podcast di “polaroid – un blog alla radio”, il programma condotto da Enzo Baruffaldi quasi ogni settimana da Bologna sulle frequenze di NEU Radio. Buon ascolto!

Playlist

The Clientele – Closer (Shack cover)

Dig Nitty – Lomita

Hatchie & The Pains Of Being Pure At Heart – Sometimes Always (Jesus & Mary Chain feat. Hope Sandoval cover)

Tatum Rush – Citron Noir (feat. Nancy Deleuze)

Vamping – Holyoke

The Slow Summits – The Spirit Of The Lyrics

Night Heron – The Knowing

The Flaming Lips – Flowers Of Neptune 6

Royal Vision – So Close 2 You