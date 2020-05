polaroid – un blog alla radio / S19E22 + S19E23

“I’m not getting excited”: comincia così la canzone che apre questa puntata di “polaroid – un blog alla radio”, e capisco sia considerato più elegante mostrarsi sempre un po’ blasé, ma noi qui preferiamo lasciarci trasportare dagli entusiasmi, appassionarci, abbagliarci, cadere e poi rialzarci e comprare un gelato. Bentrovate e bentrovati a una nuova puntata del podcast curato da Enzo Baruffaldi con il provvidenziale aiuto di Nur Al Habash in collegamento da Milano, e in onda “quasi” ogni settimana da Bologna su NEU Radio: un’oretta assieme, come sempre piena di novità indiepop, indie rock e di brindisi.

Playlist

The Beths – I’m Not Getting Excited

No Suits In Miami – What We Have

Habibi – Hate Everyone But You

David Tattersall – Porcupines

Tennis – Tender As A Tomb

Dummy – Slacker Mask

Letters To Annika – Tidal

Au Revoir Simone – How Long

Un po’ di Australia e un po’ di Canada, un po’ di States e un po’ d’Italia, manca soltanto Nur, per fortuna c’è Benty in collegamento con le birrette e “Troppa Braga”: tutto è pronto per un nuovo podcast di “polaroid – un blog alla radio”, il programma condotto da Enzo Baruffaldi quasi ogni settimana sulle frequenze di NEU Radio. Un’oretta assieme piena di novità indiepop, indie rock e di immancabili brindisi!

Playlist

RVG – Perfect Day

Gum Country – Tennis (I Feel OK)

Jordana – I’ll Take It Boring

Lennard Rubra – Alta Marea

Woods – Where Do You Go When You Dream?

[in collegamento con Andrea “Benty” Bentivoglio per la rubrica “Troppa Braga“] Kidbug – Theme From Kidbug

Jetstream Pony – It’s FineUn po’ di Australia e un po’ di Canada, un po’ di States e un po’ d’Italia, manca soltanto Nur, per fortuna c’è Benty in collegamento con le birrette e “Troppa Braga”: tutto è pronto per un nuovo podcast di “polaroid – un blog alla radio”, il programma condotto da Enzo Baruffaldi quasi ogni settimana sulle frequenze di NEU Radio. Un’oretta assieme piena di novità indiepop, indie rock e di immancabili brindisi!