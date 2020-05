polaroid – un blog alla radio / S19E21

Un po’ in ritardo ma giusto in tempo per la #mondaymotivation (che in questo 18 maggio vale doppia), ecco il nuovo podcast di “polaroid – un blog alla radio”, il programma condotto da Enzo Baruffaldi quasi ogni settimana sulle frequenze di NEU Radio.

Alla precaria diretta da Bologna si aggiunge, per fortuna, anche Nur Al Habash in collegamento da Milano, per portarvi una nuova oretta di novità indiepop e indie rock, oltre che gli immancabili brindisi!

Playlist

Fontaines D.C. – A Hero’s Death

Bee Bee Sea – Daily Jobs

Woolen Men – Alley Cat

Sea Pinks – Crocuses

The Reds, Pinks & Purples – Worst Side Of Town

Hinds – Just Like Kids (Miau)

Melenas – En Madrid

Amerixan Music – Dionysus

Ribbon Stage – Favorite Girl