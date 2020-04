polaroid – un blog alla radio / S19E18 + S19E19

“The only way out is through”, cantano gli Iceage nel loro “Lockdown Blues”, ma io aggiungerei anche “through music”, quella con cui, nonostante tutto, continuiamo a farci compagnia da queste pagine. Bentrovate e bentrovati a una nuova puntata di “polaroid – un blog alla radio”, il programma condotto da Enzo Baruffaldi quasi ogni settimana sulle frequenze di NEU Radio. In questa precaria diretta da Bologna si aggiungono anche un paio di audaci collegamenti con Benty da Fabriano e la sua ritrovata rubrica “Troppa Braga”, e con Nur Al Habash da Milano, per portarvi una nuova oretta di novità indiepop, indie rock e gli immancabili brindisi.

La playlist di questa puntata:

Peel Dream Magazine – Pill

Lithic – Hands

[in collegamento con Andrea “Benty” Bentivoglio per la rubrica “Troppa Braga“] Iceage – Lockdown Blues

Steven Lipsticks and His Magic Band – Opinions

BOYRACER – Normalcy

Tropea – Who May

Setti – Tu

O Terno feat. Devendra Banhart and Shintaro Sakamoto – Volte e meia

Dai, dai, dai, dai!” ripete dall’inizio alla fine la canzone con cui si apre questa puntata: è “La macchina motivazionale” dei Camillas, riascoltata sia per rendere un doveroso omaggio a Mirko Zagor Bertuccioli, che purtroppo in questi tristi giorni ci ha lasciato e mancherà tantissimo alla musica italiana, sia per ripeterlo e ricordarlo una volta di più a noi stessi. Nonostante tutto, bentrovate e bentrovati a un nuovo appuntamento con “polaroid – un blog alla radio”, il programma condotto da Enzo Baruffaldi quasi ogni settimana sulle frequenze di NEU Radio. A questa precaria diretta da Bologna per fortuna si aggiunge anche Nur Al Habash in collegamento da Milano, per portarvi una nuova oretta di novità indiepop e indie rock, oltre che immancabili brindisi.

La motivazionale playlist:

I Camillas – La macchina motivazionale

Girl Ray – Can’t Help Myself

Darren Hayman – The Joint Account

Feng Suave – I’m Warping Here

The Beths – Dying to Believe

STRFKR – Deep Dream

Glyph Talk – Stone Skipp’r

Luna Li – Afterglow

Peel Dream Magazine – Too Dumb