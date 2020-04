polaroid – un blog alla radio / S19E17

Nonostante tutto, ecco qui una nuova puntata live di “polaroid – un blog alla radio“, il programma condotto da Enzo Baruffaldi quasi ogni settimana sulle frequenze di NEU Radio. Un’improbabile diretta da Bologna, a cui si aggiunge un audace collegamento con Nur Al Habash da Milano, per portarvi una nuova oretta di indiepop, indie rock e brindisi, e per farsi un po’ di compagnia in questa quarantena.

Ecco la playlist della serata:

Gary Olson – Giovanna Please

Crush – All My Plants Are Dead

The Shacks – Crimson And Clover

The Sensitive – Forever Twee

Car Seat Headrest – Martin

Kevin Hairs – Strange Jangle

Nation Of Language – September Again

David Tattersall – Ding Dongs For Breakfast

The Cleaners From Venus – Only A Shadow