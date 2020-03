polaroid – un blog alla radio / S19E16

Mettere assieme un portatile, un giradischi, un mixer del 1988 comprato da ragazzini per suonare alle feste e ritrovato per miracolo, un iPhone 4, una scheda audio che sembra funzionare solo dal canale sinistro e qualche provvidenziale messaggio vocale arrivato da Nur: e poi andare in diretta dal salotto di casa per una nuova, improbabile puntata di “polaroid – un blog alla radio“, il programma condotto da Enzo Baruffaldi quasi ogni settimana sulle frequenze di NEU Radio, da Bologna. Andare in onda e andare avanti nonostante questa quarantena, almeno per farvi ascoltare un’oretta del nostro indiepop e indie rock preferito, almeno per farvi un po’ compagnia con un podcast e non farvi mancare i consueti brindisi. Stay safe, come si ripete sempre in questi giorni, questa è la playlist della serata:

The Radio Dept. – You Fear the Wrong Thing Baby

Dayflower – Twirlpro

Sustains – Golden Halo

Kevin Krauter – Surprise

Sleap-E – That’s What You Said

Winter – Bonsai

The Reds- Pinks & Purples – You Might Be Happy Someday

Beachtape – Somewhere Better

Night Moves – Strands Align

The Orielles – Memoirs Of Miso