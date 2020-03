polaroid – un blog alla radio / S19E15

“Same situations, different year / Graceful repetitions, more grey hairs”: lo cantano gli Away Forward, ma quasi quasi ci potremmo fare le magliette per “polaroid – un blog alla radio“, il programma in onda ogni settimana da Bologna su NEU Radio. Questa settimana, finalmente, due voci al microfono, con Enzo Baruffaldi e Nur Al Habash insieme per una nuova oretta piena di novità indiepop e indie rock, un po’ di anticipazioni dai nostri prossimi dischi preferiti e gli immancabili brindisi!

La graceful playlist

Kyle Forester – Know What You’re Doing

Julia Bardo – I Wanna Feel Love

Don’t – Yellow Feathers

Jade Harpins – J Terrapin

The Stroppies – Holes In Everything

Loving – Visions

Away Forward – Always

Kit Sebastian – Senden Başka

Porridge Radio – Circling

Tame Impala – Borderline