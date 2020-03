polaroid – un blog alla radio / S19E14

“We’ve got something in common”, cantano con trascinante ottimismo gli Store Front, salvo poi ripensarci subito e annunciare nel ritornello successivo un secco dietro-front: “we’ve got nothing in common”. E mentre sei lì a trasmettere, davanti al mixer e al computer, tra le birrette e il microfono, non puoi non chiedertelo anche tu: avremo qualcosa in comune? Proprio nulla? Ci sarà mai qualcuno all’ascolto? Con i suoi mille consueti dubbi, ecco qui un nuovo episodio di “polaroid – un blog alla radio”, il programma in onda ogni settimana su NEU Radio da Bologna. Bentrovate e bentrovati a una nuova oretta piena di novità indiepop e indie rock, un po’ di anticipazioni dai nostri prossimi dischi preferiti e gli immancabili brindisi!

Playlist

Pale Lights – You And I

Peel Dream Magazine – Emotional Devotion Creator

Store Front – Fugirlzi

Massage – Michael Is My Girlfriend

Pop Crimes – Seasons & Storms

En Attendant Ana – Do You Understand

The Oilies – This Is The Part Where (demo)

Spinning Coin – Laughing Ways

The Sweet Serenades – Runaway

Operations – Perfect Day