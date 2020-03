polaroid – un blog alla radio / S19E13

It’s just one of those days when everything keeps going wrong”, canta un verso della canzone dei Basic Plumbing qui in scaletta, e per come sta andando l’inizio di questo 2020, direi che è quasi un eufemismo. Dopo un paio di settimane di stop, torna “polaroid – un blog alla radio”, il programma condotto da Enzo Baruffaldi sulle frequenze di NEU Radio, da Bologna. La consueta oretta in compagnia, piena di novità indiepop e indie rock, e senza dimenticare gli immancabili brindisi.

Playlist

1. Brothers In Law – A Magic

2. Basic Plumbing – It All Comes Back

3. Wesley Gonzalez – Change

4. The Radio Dept. – The Absence Of Birds

5. The Lousy Pop Group – Days

6. Signorine Taytituc – New One

7. Rolling Blackouts Coastal Fever – Cars In Space

8. GHUM – California

9. The Innocence Mission – We Don’t Know How To Say Why