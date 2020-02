polaroid – un blog alla radio / S19E12

“Now there’s memories and a lack of memory / And plenty, plenty of wine stains”: oggi prendiamo in prestito questi due versi degli australiani Go Get Mum per scattare un’istantanea di “polaroid – un blog alla radio”, il programma condotto da Enzo Baruffaldi insieme a Nur Al Habash, ogni settimana su NEU Radio da Bologna.

Bentrovate e bentrovati a una nuova oretta piena di novità indiepop e indie rock, un po’ di anticipazioni dai nostri prossimi dischi preferiti e gli immancabili brindisi!

L’istantanea playlist

Seablite – Skeleton Couch

Go Get Mum – Moving Day

Jeanines – Been In The Dark

Anna Burch – Not So Bad

European Sun – The Future Is Female

Devendra Banhart – Kantori Ongaku

Nap Eyes – Mark Zuckerberg

Khruangbin & Leon Bridges – Texas Sun

Diet Cig – Night Terrors

Elsa Lester – Cactus

Okay Kaya – Psych Ward