polaroid – un blog alla radio / S19E11

“Let’s roll tonight / Under the moonlight / Ain’t got nowhere to be / Feeling so young and free”: lo canta Boy Romeo nel suo nuovo singolo, ma in fondo è un po’ come se descrivesse anche una qualunque puntata di “polaroid – un blog alla radio”, vero? Bentrovate e bentrovati a un nuovo episodio del podcast curato da Enzo Baruffaldi, in onda “quasi” ogni settimana da Bologna su NEU Radio, pieno di novità indiepop, indie rock e brindisi. Buon ascolto!

Playlist

Boy Romeo – Let’s Roll

Real Estate – Paper Cup (feat. Sylvan Esso)

Honey Cutt – Suburban Dream

Hause Plants – City Vocabulary

Birthh – Parakeet

Jake Bellissimo – The Last Block Of Manhattan

Spinning Coin – Ghosting

Hank Midnight – Atlantic

Her Skin – Bad Dates

Ethers – Midnight